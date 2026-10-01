Благоустройство дендропарка на Первомайской в Екатеринбурге закончили на 80%

В Екатеринбурге благоустройство Дендрологического парка-выставки на улице Первомайской завершили на 80% — работы идут с опережением срока, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга

В парке сделают основные дорожки с покрытием из бетонной плитки и второстепенные тропы с покрытием из инертных природных материалов. Подготовлены фундаменты под скамьи-качели, перголы и скамьи для отдыха, размещены туалеты. Уже обновлен розарий, где устаревшее ограждение заменили на гранитное. В целом, в парке по всему периметру выполнен ремонт ограждений, обустроена входная группа со стороны улицы Мира. Кроме того, два водных участка в дендропарке очистили от ила на дне, а их берега укрепили. Проведен капремонт сети уличного освещения протяженностью 1,7 км, установлено 86 опор.

«После завершения восстановления газонов и устройства дорожек будут завезены малые архитектурные формы. Несмотря на изменчивую погоду, подрядчик ведет работы, не останавливаясь, чтобы успеть выполнить объемы по максимуму до наступления холодов»,— рассказал заместитель директора департамента благоустройства Виктор Юровицкий.

В конце августа дендрологический парк на ул. Первомайской полностью закрыли для посетителей в связи с реконструкцией. Завершить работы планируется в течение года. В 2025 году на обновление этого парка и еще нескольких площадок выделили порядка 300 млн руб.

Ирина Пичурина