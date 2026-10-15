Тайваньский производитель чипов TSMC увеличил квартальную прибыль на 69%
Крупнейший в мире контрактный производитель чипов и полупроводников, тайваньская компания TSMC, сообщила, что по итогам третьего квартала ее общая выручка составила 1,49 трлн тайваньских долларов ($46,4 млрд) – это на 51% больше, чем за тот же период прошлого года. Чистая прибыль компании выросла за год на 69% - до 763 млрд тайваньских долларов ($23,6 млрд).
Минувший квартал стал шестым подряд кварталом, когда компания показывает рекордную для себя прибыль. Рост показателей обусловлен сохраняющимся высоким спросом на чипы для ИИ.
«В третьем квартале мы получили поддержку благодаря высокому спросу на наши передовые технологические процессы, — отметил старший вице-президент и финансовый директор TSMC Уэнделл Хуан, — Мы ожидаем, что в четвертом квартале наш бизнес по-прежнему будет опираться на устойчивый высокий спрос на нашу продукцию, в том числе благодаря активному наращиванию объемов производства с использованием 2-нанометрового техпроцесса».