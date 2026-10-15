Тайваньский производитель чипов TSMC увеличил квартальную прибыль на 69%

«В третьем квартале мы получили поддержку благодаря высокому спросу на наши передовые технологические процессы, — отметил старший вице-президент и финансовый директор TSMC Уэнделл Хуан, — Мы ожидаем, что в четвертом квартале наш бизнес по-прежнему будет опираться на устойчивый высокий спрос на нашу продукцию, в том числе благодаря активному наращиванию объемов производства с использованием 2-нанометрового техпроцесса».