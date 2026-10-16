Каракулинский район Удмуртии купил китайский автомобиль Haval за 3,5 млн рублей
Администрация Каракулинского района Удмуртии приобрела легковой автомобиль китайского бренда Haval за 3,5 млн руб. Соответствующий контракт размещен на портале госзакупок. Средства на покупку машины выделили из местного бюджета.
Контракт был заключен 14 октября. Его подписал глава муниципалитета Дмитрий Кочетов. Поставщик — компания «Тендер авто» из Казани. Автомобиль Haval поступит в Удмуртию в течение месяца. Гарантия на него должна составлять не менее 3 лет или от 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
Автомобили Haval российской сборки выпускаются на главном заводе полного цикла в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Он был открыт в 2019 году. Частично машины собираются на мощностях партнеров, например, в Калуге и на заводе «Автотор».