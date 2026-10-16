Каракулинский район Удмуртии купил китайский автомобиль Haval за 3,5 млн рублей

Контракт был заключен 14 октября. Его подписал глава муниципалитета Дмитрий Кочетов. Поставщик — компания «Тендер авто» из Казани. Автомобиль Haval поступит в Удмуртию в течение месяца. Гарантия на него должна составлять не менее 3 лет или от 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).