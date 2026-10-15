В Ленобласти украинца приговорили к 23 годам колонии по делу о шпионаже и диверсии
Ленинградский областной суд приговорил 41-летнего гражданина Украины Василия Кашперука к 23 годам лишения свободы по делу о шпионаже и диверсионной деятельности. Ему также назначили штраф свыше 1 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Суд установил, что Кашперук выполнял указания неустановленного лица и собирал сведения об объектах Минобороны России и систем жизнеобеспечения в Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, он совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры и пытался незаконно приобрести, хранить и носить взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Мужчину признали виновным в шпионаже, диверсии, покушении на содействие диверсионной деятельности и покушении на незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Основную часть срока осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.