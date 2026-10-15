В Ленобласти украинца приговорили к 23 годам колонии по делу о шпионаже и диверсии

Суд установил, что Кашперук выполнял указания неустановленного лица и собирал сведения об объектах Минобороны России и систем жизнеобеспечения в Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, он совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры и пытался незаконно приобрести, хранить и носить взрывчатые вещества и взрывные устройства.