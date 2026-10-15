В Карасунском округе Краснодара завершают восстановление поврежденных БПЛА домов
В Карасунском округе Краснодара практически завершили восстановление домов, поврежденных в результате атак беспилотников. Ход ремонтных работ проверил временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Васильев, пообщавшийся с жителями пострадавших квартир, передает пресс-служба администрации краевой столицы.
В зданиях заменили стеклопакеты, восстановили откосы, отремонтировали крыши, укрепили железобетонные конструкции фасадов и опоры балконных плит. Также привели в порядок водостоки и вентиляционные шахты, восстановили газоснабжение. В квартирах установили входные двери, отремонтировали балконы и лоджии, заменили межкомнатные двери и обновили обои.
К восстановлению жилья привлекли в том числе строительные компании. По словам Дмитрия Васильева, они выполнили работы качественно и в установленные сроки, что позволило жителям вернуться в свои квартиры. Все пострадавшие получили денежные компенсации.
В городской администрации отметили, что восстановление домов практически завершено. Власти поблагодарили участвовавшие в ремонте компании за помощь в устранении последствий атак беспилотников.