Суд в Краснодаре подтвердил срок фермеру за стрельбу по машине с подростками
Четвертый кассационный суд в Краснодаре рассмотрел жалобу на приговор фермеру из Ростовской области, осужденному за покушение на убийство двух подростков и убийство несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Как следует из сообщения, защита оспаривала квалификацию действий осужденного, указывая на отсутствие прямого умысла на убийство. Суды установили, что весной 2024 года фермер, разводивший крупный рогатый скот, ночью заметил незнакомый автомобиль, который направлялся к одному из арендованных пастбищ. Предположив, что в машине находятся похитители скота, он перегородил ей дорогу своим автомобилем, достал охотничий карабин и потребовал от водителя выйти. Следствие утверждало, что когда машина продолжила движение, мужчина не менее трех раз выстрелил ей вслед. В салоне находились подростки. Одна пассажирка получила огнестрельные ранения и скончалась. Водитель не пострадал.
Цимлянский районный суд признал фермера виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Ему назначили 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Кроме того, суд взыскал с осужденного 2,8 млн руб. в пользу родителей погибшей и более 700 тыс. руб. в пользу потерпевшего. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
Кассационный суд отклонил доводы защиты. В судебных решениях указано, что осужденный целенаправленно стрелял из нарезного оружия по движущемуся автомобилю, осознавая, что внутри находятся люди, и предвидя последствия своих действий. Таким образом, приговор вступил в силу, и фермер продолжит отбывать назначенное наказание.