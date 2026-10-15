Суд в Краснодаре подтвердил срок фермеру за стрельбу по машине с подростками

Как следует из сообщения, защита оспаривала квалификацию действий осужденного, указывая на отсутствие прямого умысла на убийство. Суды установили, что весной 2024 года фермер, разводивший крупный рогатый скот, ночью заметил незнакомый автомобиль, который направлялся к одному из арендованных пастбищ. Предположив, что в машине находятся похитители скота, он перегородил ей дорогу своим автомобилем, достал охотничий карабин и потребовал от водителя выйти. Следствие утверждало, что когда машина продолжила движение, мужчина не менее трех раз выстрелил ей вслед. В салоне находились подростки. Одна пассажирка получила огнестрельные ранения и скончалась. Водитель не пострадал.