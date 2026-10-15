«Суал Партнерс» может заняться поставками алюминия Богучанского завода
«Суал Партнерс» и «РусГидро» договорились о развитии партнерства в сфере производства и глубокой переработки алюминия. Соответствующее соглашение, сказано в сообщении сторон, компании подписали в рамках Российской энергетической недели 15 октября.
По этим договоренностям «РусГидро» инициирует рассмотрение вопроса о применении механизма раздела продукции Богучанского алюминиевого завода, предусмотренного соглашением «РусГидро» и «Русала» от июня 2006 года. В соответствии с механизмом 50% продукции Богучанского алюминиевого завода (до 150 тыс. тонн) предлагается поставлять на Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) и иным покупателям, в том числе за рубеж.
«Суал Партнерс» для реализации механизма раздела продукции может поставлять сырье на Богучанский алюминиевый завод, включая глинозем, аноды, фтористый алюминий и кремний в объеме около 740 тыс. тонн ежегодно. Также компания готова участвовать в организации логистического сопровождения транспортировки и максимизации закупок продукции Богучанского алюминиевого завода для КУМЗ.
Кроме того, «РусГидро» рассмотрит возможность продажи или обмена доли в Богучанском алюминиевом заводе. Соглашение «Суал Партнерс» и «РусГидро» не обязывает стороны заключать какие-либо договоры в будущем.
Богучанский завод и Богучанская гидроэлектростанция входят в Богучанское энергометаллургическое объединение, которым на паритетных началах владеют «Русал» и «РусГидро». «СУАЛ Партнерс» на конец июня 2026 года владеет 22,52% «Русала».