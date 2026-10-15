«Суал Партнерс» может заняться поставками алюминия Богучанского завода

По этим договоренностям «РусГидро» инициирует рассмотрение вопроса о применении механизма раздела продукции Богучанского алюминиевого завода, предусмотренного соглашением «РусГидро» и «Русала» от июня 2006 года. В соответствии с механизмом 50% продукции Богучанского алюминиевого завода (до 150 тыс. тонн) предлагается поставлять на Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) и иным покупателям, в том числе за рубеж.