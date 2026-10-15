Два человека погибли из-за наводнения в Стамбуле

По данным муниципалитета Стамбула, в Бейкозе (27 км от Стамбула) выпало 242 миллиметра осадков. Это является рекордным показателем с 1985 года. Муниципалитет получил 6937 сообщений о чрезвычайных ситуациях, а администрация губернатора Стамбула отдельно зафиксировала 1277 случаев наводнений, 15 оползней и 47 случаев, когда люди оказались заблокированы в своих домах.