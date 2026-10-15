Два человека погибли из-за наводнения в Стамбуле
Два человека погибли в результате наводнения в крупнейшем городе Турции Стамбуле и его окрестностях. Многие улицы мегаполиса оказались подтоплены, вода стоит в подвалах жилых домов и магазинов, сообщает Turkiye Today. Это произошло после нескольких дней проливных дождей. Один погибший получил смертельный удар током после короткого замыкания намокшей электропроводки. Другой человек получил смертельные ранения, пытаясь перебраться через поток ливневых вод.
Из-за сложных погодных условий аэропорт Стамбула отменил 43 рейса. В шести провинциях Турции были закрыты школы — там из-за ливней произошли оползни и размыты некоторые дороги.
По данным муниципалитета Стамбула, в Бейкозе (27 км от Стамбула) выпало 242 миллиметра осадков. Это является рекордным показателем с 1985 года. Муниципалитет получил 6937 сообщений о чрезвычайных ситуациях, а администрация губернатора Стамбула отдельно зафиксировала 1277 случаев наводнений, 15 оползней и 47 случаев, когда люди оказались заблокированы в своих домах.