Северо-Запад стал единственным федеральным округом России с ростом лесозаготовки
Северо-Западный федеральный округ стал единственным в России, где за январь—сентябрь 2026 года вырос объем лесозаготовки. За девять месяцев в стране заготовили 104,8 млн куб. м древесины — на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Рослесхоза.
На Северо-Запад пришлось 34,3 млн куб. м заготовленной древесины. Это на 2% больше, чем за январь—сентябрь 2025 года. Второе место занял Сибирский федеральный округ с показателем 29,7 млн куб. м, однако здесь объем лесозаготовки сократился на 2,7%.
В Приволжском федеральном округе заготовка древесины снизилась на 4,4%, до 15,5 млн куб. м, в Центральном — на 2,7%, до 13,1 млн куб. м. Наиболее заметное падение зафиксировали на Урале и Дальнем Востоке. В Уральском федеральном округе заготовили 6,4 млн куб. м древесины — на 17% меньше год к году, в Дальневосточном — 5,7 млн куб. м, что на 12,8% ниже прошлогоднего уровня.
В 2025 году объем лесозаготовки в России сократился на 10%, до 175 млн куб. м. Среди факторов спада называлось снижение поставок в Китай. Для сравнения, в 2024 году показатель составлял 194,3 млн куб. м, в 2023-м — 188 млн куб. м, в 2022-м — 194,6 млн куб. м.
Динамика лесозаготовки отражает ситуацию в лесоперерабатывающей отрасли. Согласно опубликованному обзору Банка России «Региональная экономика», экспорт продукции лесопромышленного комплекса из Северо-Западного федерального округа остается более привлекательным, чем, например, из уральских регионов.
По данным опроса ЦБ, в июле—августе 2026 года производство продукции деревообработки в СЗФО выросло по сравнению со II кварталом. В числе причин регулятор назвал усиление внешнего спроса, в первую очередь со стороны одной из азиатских стран, ослабление рубля и снижение логистических затрат, повысившие рентабельность экспорта пиломатериалов.
О наращивании экспортных поставок сообщали компании Архангельской и Вологодской областей.
На Урале ситуация в отрасли складывается иначе. По данным ЦБ, в последние два месяца выпуск лесопромышленной продукции снижался как в годовом, так и в квартальном выражении. Крупные производители плитной продукции в Башкортостане, а также фанеры и шпона в Пермском крае отметили дальнейшее сокращение внешнего спроса.
Внутренний спрос на упаковочные материалы в целом сохраняется, однако стремление компаний оптимизировать расходы с учетом новых форматов торговли сдерживает цены. Отпускная стоимость упаковки из бумаги и картона остается ниже многолетних средних значений.
В Сибири, согласно обзору Банка России, продолжается снижение производства мебели. В июне—августе 2026 года выпуск сократился на 17% в годовом выражении после падения на 12% в предыдущие три месяца.