Северо-Запад стал единственным федеральным округом России с ростом лесозаготовки

В Приволжском федеральном округе заготовка древесины снизилась на 4,4%, до 15,5 млн куб. м, в Центральном — на 2,7%, до 13,1 млн куб. м. Наиболее заметное падение зафиксировали на Урале и Дальнем Востоке. В Уральском федеральном округе заготовили 6,4 млн куб. м древесины — на 17% меньше год к году, в Дальневосточном — 5,7 млн куб. м, что на 12,8% ниже прошлогоднего уровня.