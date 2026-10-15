Кассация подтвердила срок донскому фермеру за стрельбу по машине с подросткам

Цимлянский районный суд признал фермера виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Ему назначили 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Кроме того, суд взыскал с осужденного 2,8 млн руб. в пользу родителей погибшей и более 700 тыс. руб. в пользу потерпевшего. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.