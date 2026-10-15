Кассация подтвердила срок донскому фермеру за стрельбу по машине с подросткам
Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) оставил без изменения приговор фермеру из Ростовской области, осужденному за убийство несовершеннолетней и покушение на убийство двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Защита оспаривала квалификацию его действий, настаивая на отсутствии прямого умысла на убийство. Как установили суды, весной 2024 года фермер, разводивший крупный рогатый скот, ночью заметил незнакомый автомобиль, направлявшийся к одному из арендованных им пастбищ. Предположив, что в машине находятся похитители скота, он перегородил ей дорогу своим автомобилем, достал охотничий карабин и потребовал от водителя выйти.
Когда машина продолжила движение, мужчина не менее трех раз выстрелил ей вслед. В салоне находились подростки. Пассажирка получила огнестрельные ранения и скончалась. Водитель не пострадал.
Цимлянский районный суд признал фермера виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Ему назначили 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Кроме того, суд взыскал с осужденного 2,8 млн руб. в пользу родителей погибшей и более 700 тыс. руб. в пользу потерпевшего. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
Кассационный суд отклонил доводы защиты. В судебных решениях указано, что осужденный целенаправленно стрелял из нарезного оружия по движущемуся автомобилю, осознавая, что внутри находятся люди, и предвидя последствия своих действий. Таким образом, приговор вступил в силу, и фермер продолжит отбывать назначенное наказание.