Власти Сальвадора выпустят из тюрем 45 тыс. заключенных

Более 90 тыс. человек были арестованы в ходе начатой в 2022 году президентом Букеле кампании по борьбе с организованной преступностью, в первую очередь с уличными бандами MS-13 и Barrio 18. По разным оценкам, за последние 30 лет эти группировки убили более 120 тыс. человек. Самым кровавым был 2015 год, когда были убиты почти 6,7 тыс. человек и уровень убийств вышел на рекордный для страны и мира уровень — 103–106 убийств на 100 тыс. населения. После этого в Сальвадоре ввели режим чрезвычайного положения, который продлевают каждые 30 дней. Эти меры позволили снизить уровень убийств и сделать страну более безопасной для туризма.