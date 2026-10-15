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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Черноземье

Экс-замглавы белгородского Фонда ЖКХ обжаловала приговор в 8 лет за взятку

Инна Ткачева, которая ранее возглавляла управление капитального строительства (УКС) городской администрации Белгорода и была заместителем директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области ,обжаловала приговор Свердловского райсуда. Информация об этом появилась в картотеке. Дело поступило в облсуд 14 октября, его передали судье Анне Смирновой. Ранее Инне Ткачевой назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 6 млн руб. и запрет на занятие должностей в органах государственной власти сроком на шесть лет.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Ткачеву осудили в августе этого года за незаконное получение 2 млн руб. по статье о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Уголовное дело в ее отношении по материалам УФСБ возбудило региональное управление Следственного комитета России. По версии следствия, Инна Ткачева в декабре 2024 года получила деньги от директора коммерческой организации за содействие в заключении фондом и фирмой 13 договоров на проведение капремонта общего имущества многоквартирных домов, а также «за общее покровительство и непринятие мер ответственности при выявлении недостатков в работе». Общая стоимость договоров превысила 35 млн руб.

  • Инна Ткачева с февраля 2019 года по июль 2022 года работала начальником УКС Шебекинского городского округа, а с апреля по ноябрь 2023-го возглавляла УКС Белгорода. Официально о причинах смены руководства учреждения не сообщалось. «Ъ» писал, что обвинение Ткачевой предъявили в конце 2024 года. Тогда она признала вину и была помещена под домашний арест. Меньше чем через год ее освободили под запрет определенных действий, после чего Ткачева продолжила карьеру в органах власти. В ноябре 2025 года чиновница стала начальником управления капремонта и строительства администрации Макеевки в ДНР. Расследование уголовного дела завершилось в марте 2026-го, когда она еще продолжала работать в Донбассе.

СУ СК по Белгородской области и региональная прокуратура опубликовали сообщения о вынесении приговора «в отношении бывшего заместителя исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ» 15 октября. Имя осужденной в релизах не раскрывается, равно как и тот факт, что приговор был вынесен в августе.
Денис Данилов