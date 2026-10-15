Экс-замглавы белгородского Фонда ЖКХ обжаловала приговор в 8 лет за взятку

Инна Ткачева с февраля 2019 года по июль 2022 года работала начальником УКС Шебекинского городского округа, а с апреля по ноябрь 2023-го возглавляла УКС Белгорода. Официально о причинах смены руководства учреждения не сообщалось. «Ъ» писал, что обвинение Ткачевой предъявили в конце 2024 года. Тогда она признала вину и была помещена под домашний арест. Меньше чем через год ее освободили под запрет определенных действий, после чего Ткачева продолжила карьеру в органах власти. В ноябре 2025 года чиновница стала начальником управления капремонта и строительства администрации Макеевки в ДНР. Расследование уголовного дела завершилось в марте 2026-го, когда она еще продолжала работать в Донбассе.