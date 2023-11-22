Инна Ткачева ушла с поста начальника управления капстроительства Белгорода

С поста начальника муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление капитального строительства» администрации Белгорода ушла Инна Ткаченко, занявшая его в апреле 2023 года. Это следует из данных Rusprofile.ru. До этого госпожа Ткачева с февраля 2019 года по июль 2022 года работала начальником управления капстроительства Шебекинского горокруга.

С 20 ноября исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен первый заместитель Игорь Лютенко. С 2016 года он уже в третий раз становится начальником МКУ в статусе «и.о.».

Официально о причинах смены руководства учреждения не сообщалось. По данным Kartoteka.ru, с 2002 года начальник управления по меньшей мере 13 раз.

Алина Морозова

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