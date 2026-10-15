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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

«Ведомости»: бизнес попросил у властей денег на разработку чипов для ИИ

Российский бизнес попросил правительство заложить средства на разработку российских чипов и ускорителей для искусственного интеллекта. Средства можно выделить не только из федерального бюджета, но и частных источников, считают инициаторы. Меру согласовала профильная рабочая группа, включающая IT-компании, экспертов, и представителей органов власти, пишут «Ведомости».
По данным издания, предложения направили в Минпромторг, Минцифры и Минфин, а также в ФНС, Минэкономразвития, администрацию президента и в регионы.
Объем поддержки оценили в 15 млрд руб. Ее могут направить отечественным разработчикам ИИ-чипов, ускорителей и серверов на их основе, но когда смогут предоставить — не уточняется. Предполагается, что поддержка позволит создать опытный образец чипа к 2030 году.