«Ведомости»: бизнес попросил у властей денег на разработку чипов для ИИ

Объем поддержки оценили в 15 млрд руб. Ее могут направить отечественным разработчикам ИИ-чипов, ускорителей и серверов на их основе, но когда смогут предоставить — не уточняется. Предполагается, что поддержка позволит создать опытный образец чипа к 2030 году.