В Самарской области с подрядчика взыскивают свыше 24 млн рублей за фактически невыполненные работы

Как уточняют в надзорном ведомстве, между МКУ «Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский» и строительной организацией был заключен контракт стоимостью более 20 млн руб. Подрядчик должен был заменить трансформаторы на водозаборе в поселке Осинки.