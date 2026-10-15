В Самарской области с подрядчика взыскивают свыше 24 млн рублей за фактически невыполненные работы
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования прокуратуры взыскать свыше 24 млн руб. с подрядной организации в качестве причиненного ущерба и процентов за пользование чужими деньгами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В отношении директора казенного учреждения, обвиняемого в служебном подлоге, вынесен обвинительный приговор. По факту совершения мошеннических действий исполнителем контракта проводится процессуальная проверка.
Как уточняют в надзорном ведомстве, между МКУ «Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский» и строительной организацией был заключен контракт стоимостью более 20 млн руб. Подрядчик должен был заменить трансформаторы на водозаборе в поселке Осинки.
Работы были оплачены за счет средств муниципального и регионального бюджетов, но фактически они выполнены не были. Выяснилось это во время прокурорской проверки.