В Приангарье у хулигана изъяли автомобиль после оскорбления полицейского на АЗС
Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Усть-Ордынский. Он был признан виновным в оскорблении представителя власти, применении насилия в отношении представителя власти, а также в хулиганстве. Мужчина ранее объявлялся в розыск, после того как во время топливного дефицита пытался без очереди заправиться на АЗС и вступил в конфликт с полицейским.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, суд установил, что 5 июля этого года 36-летний местный житель «грубо нарушил общественный порядок» на АЗС в поселке Усть-Ордынский. Он «выражал явное неуважение» к требованиям сотрудника полиции, высказывал в его адрес угрозы применения насилия в нецензурной форме в присутствии свидетелей. Мужчина также неоднократно пытался наехать передней частью автомобиля «Ауди» на женщину, снимавшую его на камеру мобильного телефона.
Во время суда мужчина полностью признал свою вину и попросил прощения у сотрудника полиции за свое поведение. Ему назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. У жителя поселка Усть-Ордынский также конфискован автомобиль «Ауди».
До решения суда мужчина содержался под стражей. Об инциденте на АЗС стало известно после распространения в интернете видеоролика. Водитель внедорожнике пытался заправиться без очереди. Его остановили другие автомобилисты и сотрудник полиции, которому даже пришлось достать из кобуры табельное оружие и направить в сторону агрессора. 6 июля водитель был задержан.