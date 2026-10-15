В Приангарье у хулигана изъяли автомобиль после оскорбления полицейского на АЗС

Во время суда мужчина полностью признал свою вину и попросил прощения у сотрудника полиции за свое поведение. Ему назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. У жителя поселка Усть-Ордынский также конфискован автомобиль «Ауди».