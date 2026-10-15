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Спорт

CAS оставил в силе отстранение российских керлингистов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации керлинга России (ФКР) и спортсменов на продление отстранения от участия в международных турнирах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.
Резолютивное решение было вынесено 13 октября. В августе Всемирная федерация керлинга (World Curling) продлила санкции в отношении спортсменов из России до конца 2026 года.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) совместно с ФКР оспорят вердикт CAS в Верховном суде Швейцарии. По его словам, решение CAS «противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК.— “Ъ”)» и «вызывает массу вопросов».
7 июля исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Также было восстановлено членство ОКР.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент