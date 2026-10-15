Суд рассмотрит дело о хищении 500 млн рублей на КрасЖД

По версии следствия, в период с 2019-го по 2023 год предприниматель, действуя в группе, похитил более 500 млн руб. при исполнении договора на строительство второго пути перегона железнодорожных станций Лукашевич – Кой КрасЖД. Он организовал внесение изменений в проектно-сметную документацию, завысив ее стоимость, а затем представил заказчику акты выполненных работ.