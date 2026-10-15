Суд рассмотрит дело о хищении 500 млн рублей на КрасЖД
В красноярский суд поступило дело о хищении свыше 500 млн руб., выделенных на строительство железнодорожных путей. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», обвиняемым по нему проходит топ-менеджер компании «Красстрой» Андрей Якобсон. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в период с 2019-го по 2023 год предприниматель, действуя в группе, похитил более 500 млн руб. при исполнении договора на строительство второго пути перегона железнодорожных станций Лукашевич – Кой КрасЖД. Он организовал внесение изменений в проектно-сметную документацию, завысив ее стоимость, а затем представил заказчику акты выполненных работ.
Свыше 290 млн руб., доказало следствие, были легализованы. На них в собственность одной из подконтрольных фирм были приобретены грузовые автомобили, бульдозеры, а также машины премиум-класса — Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser.