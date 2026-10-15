Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета города на 2027-2029 годы
Доходы бюджета Москвы в 2027 году запланированы в объеме 5,9 трлн рублей
Проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы внесен в городскую думу. Его основу составили стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».
«В ближайшие три года планируем увеличение доходов бюджета по всем основным источникам. Средства пойдут на реализацию 13 государственных программ»,— рассказал господин Собянин.
По словам мэра, власти намерены сохранить все основные приоритеты, в числе которых указаны обеспечение надежной соцзащиты москвичей, поддержка участников СВО и членов их семей, повышение качества и доступности услуг населению, реализация инициатив по развитию городской инфраструктуры, стимулирование инвестиционной активности и поддержка реального сектора экономики.
Дефицит бюджета Москвы в 2027 году может составить 651 млрд руб., в 2028-м — 500,1 млрд руб., в 2029-м — 340,6 млрд руб. Доходы бюджета ожидаются на уровне 5,9 трлн руб., 6,2 трлн руб. и 6,5 трлн руб. в 2027-2029 годах соответственно. Расходы, согласно проекту, составят в 2027 году 6,5 млрд руб., в 2028-м — 6,7 млрд руб., в 2029-м — 6,8 млрд руб.