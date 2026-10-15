Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета города на 2027-2029 годы

Проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы внесен в городскую думу. Его основу составили стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».