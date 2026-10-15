Новак: Россия планирует продолжать импорт бензина до конца года
Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе.
«До конца года как минимум мы будем импортировать, потому что нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и, с другой стороны, увеличивать запасы, которые мы в летний период снизили для насыщения внутреннего рынка»,— пояснил господин Новак (цитата по ТАСС).
С конца мая в России возник дефицит топлива из-за участившихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Страна начала импортировать бензин для насыщения внутреннего рынка. Сбалансировать спрос и предложение топлива в России также удалось за счет роста производительности НПЗ.