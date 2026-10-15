YouTube Music ввел маркировку для ИИ-песен

Для того чтобы выявить ИИ-исполнителей, YouTube Music будет сотрудничать с музыкальными партнерами и использовать собственные системы проверки. Принципы маркировки будут такими же, как и применяемые на основной платформе YouTube. Там метка с информацией о реалистичном контенте, созданном или измененном при помощи ИИ, помещается на самое заметное место.