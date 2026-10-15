YouTube Music ввел маркировку для ИИ-песен
Платформа YouTube Music ввела специальную маркировку для песен, созданных с помощью искусственного интеллекта. Пользователи могут увидеть метку на странице проигрывателя, а при клике на нее — узнать, в какой степени нейросети участвовали в создании композиции.
«По мере развития этих инструментов наши слушатели сообщали нам о желании получать прозрачную информацию о треках, созданных с помощью ИИ. Начиная с сегодняшнего дня YouTube Music внедряет метки, которые упростят понимание того, была ли песня создана с использованием ИИ», — отмечается в заявлении сервиса.
Метку получат не все песни — только те, при создании которых искусственный интеллект применялся в качестве основы или внес существенные изменения, например, с помощью вокала. Если же нейросеть использовалась минимально, трек может остаться без маркировки.
Для того чтобы выявить ИИ-исполнителей, YouTube Music будет сотрудничать с музыкальными партнерами и использовать собственные системы проверки. Принципы маркировки будут такими же, как и применяемые на основной платформе YouTube. Там метка с информацией о реалистичном контенте, созданном или измененном при помощи ИИ, помещается на самое заметное место.