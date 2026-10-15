Путин сменил посла в Парагвае

Дмитрий Белов родился 17 августа 1965 года. Окончил географический факультет МГУ, имеет ученую степень кандидата экономических наук. До назначения послом был замдиректора латиноамериканского департамента МИД России. Также работал в Институте Латинской Америки РАН, в посольствах России в Колумбии и Уругвае.