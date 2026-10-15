Путин сменил посла в Парагвае
Дмитрий Белов назначен послом России в Парагвае
Президент России Владимир Путин указом назначил Дмитрия Белова послом в Парагвае. На этой должности господин Белов сменил прежнего посла в латиноамериканской республике Александра Писарева.
Дмитрий Белов родился 17 августа 1965 года. Окончил географический факультет МГУ, имеет ученую степень кандидата экономических наук. До назначения послом был замдиректора латиноамериканского департамента МИД России. Также работал в Институте Латинской Америки РАН, в посольствах России в Колумбии и Уругвае.
Господин Белов владеет английским, испанским и французским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.