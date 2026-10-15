Воронежским перевозчикам грозят штрафы до 30 тыс. за нарушение расписания

В Воронежской области могут ввести ответственность для перевозчиков за несоблюдение времени ожидания пассажиров на остановках. Закон № 8-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области» обсудили сегодня утром на заседании комитета Воронежской областной думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности. Копия — в распоряжении «Ъ-Черноземье».