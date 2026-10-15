Воронежским перевозчикам грозят штрафы до 30 тыс. за нарушение расписания
В Воронежской области могут ввести ответственность для перевозчиков за несоблюдение времени ожидания пассажиров на остановках. Закон № 8-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области» обсудили сегодня утром на заседании комитета Воронежской областной думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности. Копия — в распоряжении «Ъ-Черноземье».
Документ внесен депутатами Владимиром Верзилиным, Александром Солодовым, Владимиром Ключниковым и Сергеем Трибунским. Новая статья 50.2 регионального закона об административных правонарушениях устанавливает штрафы за осуществление перевозок по регулярным маршрутам с нарушением требований регионального стандарта транспортного обслуживания в этой части.
Санкции дифференцированы: для должностных лиц — от 3 до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 до 30 тыс. руб. Как и в случае с безбилетным проездом, дела будут рассматривать административные комиссии, а протоколы на городских и пригородных маршрутах смогут составлять уполномоченные сотрудники профильного областного органа.
По региональному стандарту транспортного обслуживания (РСТОН), утвержденному правительством Воронежской области в июне 2026 года (постановление № 397), интервал движения автобусов в Воронеже разделен по периодам времени и типам маршрутов:
В часы пик (с 7:00 до 9:00 и с 16:30 до 19:00):
на магистральных маршрутах — не более 12 минут;
на обычных городских маршрутах — не более 17 минут.
В межпиковое время (днем) — не более 25 минут.
В вечернее время (после 21:00) — не более 30 минут.