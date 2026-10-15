Минкультуры Ярославской области назвало турналог вкладом в развитие городов

«Введение туристического налога с 1 января 2027 года — это взвешенный шаг, который опирается на успешный опыт других субъектов РФ. Для Ярославской области, занимающей лидирующие позиции на туристическом рынке, это дополнительная возможность направить ресурсы на развитие территорий»,— сообщили в министерстве.