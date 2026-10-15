Минкультуры Ярославской области назвало турналог вкладом в развитие городов
Министерство культуры и туризма Ярославской области прокомментировало введение туристического налога с 1 января 2027 года, назвав его инструментом пополнения муниципальных бюджетов и развития туристической инфраструктуры.
«Введение туристического налога с 1 января 2027 года — это взвешенный шаг, который опирается на успешный опыт других субъектов РФ. Для Ярославской области, занимающей лидирующие позиции на туристическом рынке, это дополнительная возможность направить ресурсы на развитие территорий»,— сообщили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что ставки налога будут минимальными и не повлияют на доступность отдыха. Поступления планируют направлять на благоустройство исторических городов и поселений, развитие локальной инфраструктуры и поддержку проектов в сфере гостеприимства.
«Мы рассматриваем эту меру как инструмент социальной ответственности бизнеса, который поможет сохранить и приумножить туристическую привлекательность наших городов»,— заявили в министерстве.
В качестве аргумента в пользу развития туристической инфраструктуры в ведомстве также привели данные Российского союза туриндустрии о росте спроса на отели в Ярославле на ноябрьские праздники.
О введении туристического налога с 1 января 2027 года губернатор Михаил Евраев объявил в августе. По его оценке, поступления в муниципальные бюджеты региона в следующем году превысят 300 млн руб. Налог составит 3% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. за сутки.