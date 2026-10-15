С владельцев и фрахтователя затонувшего танкера за ущерб природе взыщут 34 млрд рублей
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Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил иск о взыскании почти 34,3 млрд руб. с пермских ООО «Каматрансойл» и «Кама шиппинг», а также с московского ЗАО «Волгатранснефть». Об этом сообщает «Ъ-Кубань». Иск подало министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Убытки взысканы с трех компаний солидарно за причинение вреда животному миру и среде его обитания. Ответчики также выплатят в федеральный бюджет госпошлину в размере 10 млн руб.
ООО «Каматрансойл» является владельцем танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. ООО «Кама Шиппинг» — фрахтователь танкера «Волгонефть-212».
Решение о взыскании с ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» 49,4 млрд руб. ущерба в результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе было вынесено в августе 2025 года. С таким требованием в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Позднее компании пытались оспорить это решение в апелляции, но безуспешно. Общий ущерб от разлива мазута в Черном море ведомство оценило в 85 млрд руб. Оставшиеся 35,4 млрд руб. должно выплатить, согласно решению суда, ЗАО «Волгатранснефть».