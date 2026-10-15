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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославле нашли одного из разрисовавших арку дома на Комсомольской

Сотрудники полиции установили одного из участников акта вандализма на улице Комсомольской в Ярославле. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Видеозапись, на которой группа граждан наносит надписи на стену арки здания, появилась в социальных сетях два дня назад. После этого собственники дома обратились в полицию.
В ходе проверки сотрудники ОМВД России по Кировскому городскому району установили одного из участников инцидента — молодого человека 2005 года рождения. Его доставили в отдел полиции и опросили.
«Нанес надпись граффити на фасаде здания. В своих действиях раскаиваюсь, обещаю впредь такого больше не повторять», — заявил молодой человек на видео.
Материалы проверки направят в территориальную административную комиссию для принятия решения. Полиция продолжает устанавливать личности остальных участников инцидента.
Виктория Самко