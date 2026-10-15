Росавиация подписала с ЯНАО соглашение о работе с данными беспилотных авиасистем

Стороны договорились об обмене аэронавигационными данными, включая планы полетов, координаты дронов и ограничения в воздушном пространстве региона. Это позволит обеспечить бесшовную интеграцию беспилотников в единое воздушное пространство и повысить безопасность полетов — документ в первую очередь направлен на создание условий для развития беспилотных авиасистем. Как отметил господин Булин, главная задача сотрудничества — увеличить количество полетов беспилотных воздушных судов (БВС), при этом сохранить безопасность на высоком уровне.