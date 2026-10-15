Росавиация подписала с ЯНАО соглашение о работе с данными беспилотных авиасистем
В Салехарде правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Росавиация подписали соглашение об информационном взаимодействии в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Документ подписали замгубернатора Евгений Гурарий и гендиректор Госкорпорации по организации воздушного движения в России Андрей Булин.
Стороны договорились об обмене аэронавигационными данными, включая планы полетов, координаты дронов и ограничения в воздушном пространстве региона. Это позволит обеспечить бесшовную интеграцию беспилотников в единое воздушное пространство и повысить безопасность полетов — документ в первую очередь направлен на создание условий для развития беспилотных авиасистем. Как отметил господин Булин, главная задача сотрудничества — увеличить количество полетов беспилотных воздушных судов (БВС), при этом сохранить безопасность на высоком уровне.
Ямал уже внедряет БАС для мониторинга лесных пожаров, инспекции нефтегазовой инфраструктуры и экологического контроля. Системную работу по развитию БАС в регионе курирует проектный офис Ямала. За неполный 2026 год в округе выполнено 2937 полетов БВС с общей наработкой почти 150 часов. Следующим шагом станет запуск регулярной беспилотной логистики для доставки медикаментов и продуктов в места кочевий коренных народов.