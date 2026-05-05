Глава Ямала поучаствовал в обсуждении развития беспилотной логистики в регионе

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил развитие беспилотной логистики в регионе с участниками проекта «ГосВышка», сообщили в правительстве Ямала. Ранее при поддержке окружных властей студенты и кураторы проекта отправились в экспедицию, в ходе которой апробировали доставку беспилотным летательным аппаратом (БВС) в условиях ямальской тундры.

Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (в центре)

Впервые в рамках эксперимента по проекту «Добрый дрон» доставка грузов осуществлялась в заранее неизвестную динамическую точку — в фиксированную доставить было невозможно из-за передвижений оленеводов со стадом по тундре. Координаты заказчика, жителя чума, передавались непосредственно в момент совершения заказа. Он находился в радиусе 5-6 км от фактории Степина Приуральского района.

Глобальной целью проекта является внедрение устойчивой технологии доставки жизненно важных товаров для кочующих представителей коренных народов Севера. Предполагается, что тундровики смогут оформлять заказы через специальное приложение, а доставка грузов до 15 кг будет возможна от факторий Степина и Паюта на расстояние до 50 км. «Обеспечить возможность доставки грузов для кочевников из нескольких факторий — важный для нашего региона опыт. Со временем он может быть масштабирован на другие регионы с аналогичной Ямалу региональной спецификой. Доставка запчастей для месторождений, медикаментов с ограниченным сроком годности для отдаленных поселений в сжатые сроки — все это в недалеком будущем может стать реальностью. У проекта есть потенциал, будем поддерживать его реализацию»,— сказал Дмитрий Артюхов.

«ГосВышка» — проект НИУ ВШЭ, реализующийся с 2023 года, миссией которого является предоставление студентам возможностей карьерного развития в государственном секторе. Проектом с БВС в ЯНАО занимаются более 40 студентов, он реализуется при содействии проектного офиса Ямала, помощь в проведении полевой практики оказал Ямалспас.

Ирина Пичурина