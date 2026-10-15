Житель Анапы получил срок за покушение на убийство из национальной ненависти

Инцидент произошел в июле 2025 года. По данным суда, фигурант дела, который тогда еще не достиг совершеннолетия, прогуливался по пляжу и увидел пару, сидевшую на камнях. Посчитав отдыхающих представителями другой национальности, он напал на них без повода.