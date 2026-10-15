Житель Анапы получил срок за покушение на убийство из национальной ненависти
Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор 18-летнему жителю Анапы, осужденному за покушение на убийство мужчины и женщины по мотивам национальной ненависти. Молодому человеку назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима. После рассмотрения апелляции судебное решение вступило в законную силу.
Инцидент произошел в июле 2025 года. По данным суда, фигурант дела, который тогда еще не достиг совершеннолетия, прогуливался по пляжу и увидел пару, сидевшую на камнях. Посчитав отдыхающих представителями другой национальности, он напал на них без повода.
Согласно материалам дела, молодой человек сначала нанес ножевой удар в спину женщине, а затем несколько раз ударил ножом мужчину. Ранения пришлись на жизненно важные органы. Убийство не было доведено до конца благодаря сопротивлению потерпевших и своевременной медицинской помощи.
Анапский городской суд квалифицировал действия обвиняемого как покушение на убийство двух лиц по мотивам национальной ненависти — по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По итогам рассмотрения дела ему назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Осужденный подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда изучила доводы стороны защиты и материалы дела, но не обнаружила оснований для пересмотра приговора.
Решение Анапского городского суда оставлено без изменений и вступило в законную силу.