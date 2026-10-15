Два путепровода Южной широтной магистрали в Петербурге испытали нагрузкой в 324 тонны
В Санкт-Петербурге провели статико-динамические испытания двух путепроводов Южной широтной магистрали (ЮШМ), расположенных над железнодорожными путями Балтийского и Витебского направлений. Для проверки прочности конструкций использовали 12 груженых самосвалов общей массой 324 тонны. Испытания подтвердили соответствие сооружений проектной документации и требованиям ГОСТов.
Работы провела компания «ВАД», генеральный подрядчик строительства первого этапа магистрали, совместно с ООО «НЦ мостов и дефектоскопии». Проверка стала обязательным этапом подготовки сооружений к вводу в эксплуатацию.
Испытания прошли два путепровода на участке трассы от Усть-Славянского шоссе до шоссе Подбельского. Длина сооружения над железнодорожными путями Балтийского направления составляет 273,32 м, над путями Витебского направления — 346,2 м.
Перед испытаниями специалисты провели инструментальное обследование и выполнили расчеты деформаций. Затем конструкции проверили под нагрузкой колонны груженых самосвалов.
«Перед нагрузкой специалисты провели инструментальное обследование и расчет деформаций. Сегодня реальным тестом для бетона и арматуры путепроводов стала колонна груженых самосвалов. Испытания подтвердили соответствие конструкций проектной документации и ГОСТам»,— сообщил генеральный директор ООО «НЦ мостов и дефектоскопии» Евгений Монастырев.
Для испытаний задействовали 12 самосвалов, каждый из которых весил 27 тонн. Таким образом, пролеты выдержали единовременную нагрузку в 324 тонны.
«Расчетная пропускная способность трассы — почти 50 тысяч автомобилей в сутки. Перед тем как передать новые сооружения под нагрузку плотного городского трафика, мы обязаны убедиться в их абсолютной надежности не только на бумаге, но и на практике. Для испытаний задействовали 12 груженых песком самосвалов. Вес каждого — 27 тонн. То есть в общей сложности пролеты выдержали единовременную нагрузку весом 324 тонны, подтвердив большой запас прочности»,— пояснил технический руководитель контракта АО «ВАД» Александр Егоров.
Южная широтная магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на юге Петербурга. Трасса с четырьмя—шестью полосами движения призвана разгрузить КАД, сократить транзитный трафик через Пушкин и Павловск и связать юго-западную и восточную части города.
Строительство магистрали ведется в рамках стратегической программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Генеральным подрядчиком с 2023 года выступает АО «ВАД». Согласно действующему государственному контракту, завершить работы планируется в июне 2027 года.