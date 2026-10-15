Два путепровода Южной широтной магистрали в Петербурге испытали нагрузкой в 324 тонны

«Расчетная пропускная способность трассы — почти 50 тысяч автомобилей в сутки. Перед тем как передать новые сооружения под нагрузку плотного городского трафика, мы обязаны убедиться в их абсолютной надежности не только на бумаге, но и на практике. Для испытаний задействовали 12 груженых песком самосвалов. Вес каждого — 27 тонн. То есть в общей сложности пролеты выдержали единовременную нагрузку весом 324 тонны, подтвердив большой запас прочности»,— пояснил технический руководитель контракта АО «ВАД» Александр Егоров.