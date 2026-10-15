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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Удмуртия

17-летнего закладчика в Ижевске задержали с 99 граммами мефедрона

Подростка подозревают в попытке сбыта наркотиков через интернет-магазин
В Ижевске задержали 17-летнего студента техникума, у которого обнаружили 99,27 г мефедрона. Подростка подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в МВД по Удмуртии.

МВД по Удмуртии

По данным полиции, молодой человек забрал наркотики в одном из садоводческих товариществ Октябрьского района и планировал сбыть их. Во время личного досмотра сверток с веществом нашли во внутреннем кармане его безрукавки. Задержанный пояснил, что работал закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков и приобрел вещество через интернет.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). До избрания меры пресечения подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. За такое преступление предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.