17-летнего закладчика в Ижевске задержали с 99 граммами мефедрона

По данным полиции, молодой человек забрал наркотики в одном из садоводческих товариществ Октябрьского района и планировал сбыть их. Во время личного досмотра сверток с веществом нашли во внутреннем кармане его безрукавки. Задержанный пояснил, что работал закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков и приобрел вещество через интернет.