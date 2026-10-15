Рост цен на бензин в Нижегородской области незначительно замедлился

Цены на АИ-92 не изменились: он по-прежнему стоил 73,66 руб. за литр. АИ-95 подешевел на 0,1% — до 81,13 руб. При этом АИ-98 и дизель подорожали на 1% — до 98,83 руб. и 78,89 руб. соответственно.