Рост цен на бензин в Нижегородской области незначительно замедлился
Средняя стоимость бензина на АЗС Нижегородской области за неделю снизилась на 0,1% — до 87,41 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.
Цены на АИ-92 не изменились: он по-прежнему стоил 73,66 руб. за литр. АИ-95 подешевел на 0,1% — до 81,13 руб. При этом АИ-98 и дизель подорожали на 1% — до 98,83 руб. и 78,89 руб. соответственно.
Как писал «Ъ-Приволжье», за неделю 29 сентября — 5 октября бензин в Нижегородской области подорожал на 2,9%, а за девять месяцев 2026 года — на 20%.