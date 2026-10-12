Бензин в Нижегородской области за три квартала подорожал почти на 20%
12.10.2026, 13:47
Средняя стоимость бензина на АЗС Нижегородской области за девять месяцев 2026 года выросла на 19,64% по сравнению с декабрем 2025 года, в сентябре — на 1,2%. Об этом сообщил Нижегородстат.
АИ-92 за три квартала подорожал на 16,91% — до 70,75 руб. за литр. Цена АИ-95 выросла на 22,08% и составила 79,91 руб., АИ-98 и выше — на 11,54%, до 98,30 руб.
Стоимость дизеля за три квартала увеличилась на 8,66% — до 78,67 руб. за литр. При этом за месяц дизтопливо подешевело на 0,57%.
Как писал «Ъ-Приволжье», рост цен на бензин в Нижегородской области за неделю ускорился до 2,9%.