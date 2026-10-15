В Киргизии расследуют обстоятельства контрабанды наркотиков рэпером Navai
В ноябре он планировал выступить у себя на родине — в Самаре
В Киргизии начато служебное расследование по факту попытки пересечения границы республики уроженцем Самары рэпером Navai (Наваи Бакировым) с партией наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской Государственной пограничной службы.
Полиция задержала исполнителя в среду, 13 октября, на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. В его машине обнаружили наркотики.
Было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Сначала Navai поместили в изолятор временного содержания, в четверг, 15 октября, суд арестовал его на два месяца.
В октябре и ноябре у исполнителя были запланированы концерты в ряде городов России и за рубежом. 19 ноября он планировал выступить в Самаре в «МТС Live Холл» (бывший КРЦ «Звезда»). Билеты на концерт до сих пор продаются, информации об отмене нет.