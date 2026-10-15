В Киргизии расследуют обстоятельства контрабанды наркотиков рэпером Navai

В октябре и ноябре у исполнителя были запланированы концерты в ряде городов России и за рубежом. 19 ноября он планировал выступить в Самаре в «МТС Live Холл» (бывший КРЦ «Звезда»). Билеты на концерт до сих пор продаются, информации об отмене нет.