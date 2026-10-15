Бывшего начальника челябинской полиции наградили за вклад в развитие региона

Виктору Лесняку 75 лет. В органах внутренних дел служил с 1972 года, работал сначала водителем, затем участковым инспектором, оперуполномоченным уголовного розыска. Был начальником УВД Челябинска с 1994 по 2006 год. В 2006–2009 годах занимал пост главы МВД Республики Тува. Был отстранен от должности после того, как старший лейтенант милиции Аяп Павлов в состоянии опьянения дважды выстрелил в коллег, а после — в себя. В результате один сотрудник ДПС был убит, второй получил ранение. Сам Аяп Павлов тоже скончался.