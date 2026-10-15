В Ярославле открыли бюст адмиралу Ушакову на территории школы

Высота бюста составляет 1,2 м, вес — около 500 кг. Для школьников и гостей организовали показ документального фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение», а также открытые уроки с участием представителей Военно-морского флота, которые рассказали об истории российского флота и наследии адмирала.