В Ярославле открыли бюст адмиралу Ушакову на территории школы
На территории школы №93 в Ярославле открыли бюст флотоводцу Федору Ушакову. Автор памятника — скульптор Александр Аполлонов. Об этом сообщает мэрия Ярославля.
Высота бюста составляет 1,2 м, вес — около 500 кг. Для школьников и гостей организовали показ документального фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение», а также открытые уроки с участием представителей Военно-морского флота, которые рассказали об истории российского флота и наследии адмирала.
Бюст стал шестым памятником Федору Ушакову в Ярославской области. Памятники и памятные знаки ранее были установлены в Рыбинске, в Ярославле на Речном вокзале, Хопылеве, Тутаеве и Бурмакине. Адмирал родился на территории современного Рыбинского района.
В этом году на стене дома №115 по Московскому проспекту в Ярославле также появился мурал, посвященный адмиралу.