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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Северо-Запад

Стадо кабанов заметили у станции метро «Старая Деревня» в Петербурге

Несколько кабанов заметили возле станции метро «Старая Деревня» в Санкт-Петербурге. Животные спокойно щипали траву рядом с подземкой, кадры опубликовал Telegram-канал 112.
Как стадо оказалось в городской черте, неизвестно. Неожиданное появление диких животных привлекло внимание прохожих.
Ранее жителей Ленинградской области предупредили о появлении медведей вблизи населенных пунктов. По данным «МК», зверей замечали в районе Ивангорода, а также возле садоводческих товариществ «Южный» и «Юбилейный».
Жителей призвали не приближаться к медведям и не пытаться их прогнать. При встрече с животным рекомендуется спокойно отойти, не поворачиваясь к нему спиной и не убегая.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор