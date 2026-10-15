В Уфе перекроют проезд из-за высадки деревьев на Аллее отцов
17 октября с 8 утра до 15 часов временно перекроют движение транспорта на проезде, параллельном проспекту Салавата Юлаева в Уфе. Ограничение коснется участка между зданиями 89 и 89, корпус 1, сообщает пресс-служба мэрии.
Перекрытие связано с подготовкой и проведением высадки деревьев в Аллее отцов.
Общественное пространство появилось в Уфе в октябре 2025 года на участке вдоль проспекта Салавата Юлаева, рядом со спуском с улицы 50 лет СССР. В высадке участвовали активисты Совета мужчин республики.