«Стандартная» победа «Зенита»

Потом «Зенит» перехватил инициативу и после нескольких созданных опасных моментов (в частности, отличиться мог бразильский форвард Фелипе Аугусто) защитник Кевин Андраде поразил ворота «Динамо» головой после «стандарта». Интересно, что в этом матче приняли участие трое защитников «Зенита», вызывавшихся накануне в сборные Южной Америки: колумбиец Андраде, аргентинец Роман Вега (он видел, как уходит из сборной Лионель Месси) и бразилец Дуглас Сантос. Последний вышел на замену во втором тайме — на 62-й минуте, как и бразилец Густаво Мантуан, а также 18-летний Амир Мусаев. И уже через три минуты Мусаев забил гол, переместившись во время углового на дальнюю штангу и ударив в незащищенные ворота головой. Комбинация «Зенита» была из разряда домашних заготовок — когда не очень высокий игрок (рост Мусаева — 179 см) ускользает от внимания соперников и остается неприкрытым. Она сработала. Гол стал для Мусаева первым за «Зенит» и победным в этой игре. Символично, что Амир отличился в Дагестане, откуда родом его отец.