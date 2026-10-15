«Стандартная» победа «Зенита»
Петербуржцы переиграли в Кубке России махачкалинское «Динамо»
«Зенит» продолжил свое победное шествие в Кубке России по футболу, обыграв в Каспийске махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. Первый гол провел за петербургскую команду 18-летний полузащитник Амир Мусаев, он принес «Зениту» победу.
В этой игре тренерский штаб сине-бело-голубых проверил в деле сразу нескольких молодых игроков. С первых минут на поле вышли 18-летние Вадим Шилов и Даниил Кондаков. Также игровое время получили те, кто редко участвует в матчах чемпионата России (это более важный турнир) или должен набрать форму. А командовал всей этой армией в роли «дядьки» 37-летний Александр Ерохин.
Матч начался для «Зенита» неожиданно: на 5-й минуте в его ворота назначили пенальти. Судьи заметили, что защитник Вячеслав Караваев наступил на ногу игроку «Динамо» на линии штрафной. Главный тренер гостей Сергей Семак оспаривал решение судей, но те остались непреклонны. Форвард хозяев Гамид Агаларов с точки поразил ворота, которые защищал Богдан Москвичев.
Потом «Зенит» перехватил инициативу и после нескольких созданных опасных моментов (в частности, отличиться мог бразильский форвард Фелипе Аугусто) защитник Кевин Андраде поразил ворота «Динамо» головой после «стандарта». Интересно, что в этом матче приняли участие трое защитников «Зенита», вызывавшихся накануне в сборные Южной Америки: колумбиец Андраде, аргентинец Роман Вега (он видел, как уходит из сборной Лионель Месси) и бразилец Дуглас Сантос. Последний вышел на замену во втором тайме — на 62-й минуте, как и бразилец Густаво Мантуан, а также 18-летний Амир Мусаев. И уже через три минуты Мусаев забил гол, переместившись во время углового на дальнюю штангу и ударив в незащищенные ворота головой. Комбинация «Зенита» была из разряда домашних заготовок — когда не очень высокий игрок (рост Мусаева — 179 см) ускользает от внимания соперников и остается неприкрытым. Она сработала. Гол стал для Мусаева первым за «Зенит» и победным в этой игре. Символично, что Амир отличился в Дагестане, откуда родом его отец.
Дальше в игре ничего интересного не происходило: «Зенит» был не против того, что счет не изменится, а хозяевам не хватило мастерства, чтобы его сравнять. Единственное, что принесло негативные эмоции Сергею Семаку,— судейские решения. Он сказал после матча, что арбитры в этом сезоне своими вердиктами запутали всех, оценивая одни и те же эпизоды по-разному, что несправедливо. Также тренер «Зенита» был расстроен тем, что снова не сумел забить форвард Фелипе Аугусто, купленный летом за €15 млн у турецкого «Трабзонспора». У бразильца — один гол в 13 матчах за петербургский клуб. Но отношением Аугусто к делу Семак остался доволен.
«Зенит» после четырех побед в Кубке России возглавляет свою группу, опережая «Балтику», «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Совсем скоро с «Динамо» петербуржцам играть дома в матче чемпионата России — он пройдет 25 октября. До этого, 18 октября, «Зенит» примет на «Газпром Арене» также в рамках РПЛ грозненский «Ахмат».