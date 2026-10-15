Центровой «Надежды» Анастасия Комарова пропустит новый сезон из-за травмы

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что 27-летняя спортсменка упала во второй четверти у щита омского «Нефтяника-Титана» во время матча ЧР. С паркета девушку унес тренер команды Вячеслав Милашевский и передал медицинским работникам. Параллельно за пределами площадки остается и форвард Анастасия Бадина. Планировалось, что баскетболистка выйдет на паркет уже к игре с московским «Динамо», однако, по заявлениям главного тренера Евгения Иванова, восстановление «пошло не по плану».