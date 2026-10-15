В Уфе планируют построить канатную дорогу для лыжников

Также там будут павильоны проката спортивного инвентаря, туалеты, раздевалки, гаражи для хранения машин уплотнения и выравнивания снежного покрова горнолыжных трасс, офис для организации и проведения соревнований. Кроме того, нужно спроектировать объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе системы оснежения склонов и освещения горнолыжных трасс, а также автомобильную парковку.