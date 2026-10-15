Бензин в Челябинской области подорожал на 17% с декабря
За месяц рост составил 1,8%
Цена бензина марки АИ-92 в Челябинской области в сентябре 2026 года выросла на 17% по сравнению с декабрем 2025-го. Такие данные приведены в отчетности Челябинскстата.
Марка АИ-95 подорожала несколько больше — на 17,3%. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше увеличилась на 20,2%. Подобная динамика отмечается и относительно августа 2026 года. Марка АИ-92 за месяц выросла в цене на 1,8%, АИ-95 — на 3,1%, АИ-98 и выше — на 8,3%.