Бензин в Челябинской области подорожал на 17% с декабря

Марка АИ-95 подорожала несколько больше — на 17,3%. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше увеличилась на 20,2%. Подобная динамика отмечается и относительно августа 2026 года. Марка АИ-92 за месяц выросла в цене на 1,8%, АИ-95 — на 3,1%, АИ-98 и выше — на 8,3%.