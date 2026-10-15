Выдача потребкредитов в Челябинской области упала на 8%

В целом по стране россиянам одобрили таких займов на 352 млрд руб. За месяц показатель снизился на 9,9%. Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных потребительских кредитов зафиксирована в Республике Саха (–17,2%), Москве (–17,1%), Санкт-Петербурге (–15,6%), а также в Ленинградской (–14,4%) и Оренбургской (–13,8%) областях.