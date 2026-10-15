В Самарской области выявили мясные полуфабрикаты с авансовыми датами выработки продуктов

Со 2 по 12 октября 2026 года инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Обнаружено, что три предприятия Самарской области оформили производственные документы на мясные полуфабрикаты с авансовыми датами выработки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.