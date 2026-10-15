В Самарской области выявили мясные полуфабрикаты с авансовыми датами выработки продуктов
Со 2 по 12 октября 2026 года инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Обнаружено, что три предприятия Самарской области оформили производственные документы на мясные полуфабрикаты с авансовыми датами выработки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.
По информации управления, самарский изготовитель мясных полуфабрикатов 1 октября оформил документ на «Пельмени Вкусняшки Халяль (пакет)» массой 98 кг. Однако, согласно записи журнала производственного документа, дата выработки продукции — 30 октября.
Кроме этого, уполномоченное лицо предприятия из Самарской области 1 октября оформило документы на «Пельмени “Крестьянские” замороженные» массой 256 кг. В журнале дата выработки указанной продукции — 30 октября 2026 года.
Аналогичное нарушение выявлено при анализе документа другого самарского производителя на продукцию «Набор для супа куриный» массой 1267 кг от 1 октября, где в графе «дата выработки» было указано 30 октября 2026 года.
Субъектам объявлены предостережения с требованием устранить нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Повторным анализом установлено, что производственные документы на вышеупомянутую продукцию аннулированы уполномоченными лицами предприятий.