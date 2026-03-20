Автомойка стала центром избиений

Следователи СКР завершили расследование первого уголовного дела членов преступной группы, совершавших похищения и вымогательства в Каменске-Уральском (Свердловская область). В суде по обвинениям в похищении и истязании девушек на автомойке предстанут три молодых человека. Всего в преступную группу входило около 15 человек. Уголовные дела по остальным находятся на стадии расследования и сбора доказательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомойка в Каменске-Уральском, где истязали девушек

Автомойка в Каменске-Уральском, где истязали девушек

Фото: СКР

О завершении расследования уголовного дела о похищениях и истязаниях девушек на автомойке в Каменске-Уральском сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По данным СКР, трем местным жителям 2005-2008 годов рождения предъявлены обвинения в похищении человека с угрозой насилия по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ), в истязании, совершенном в отношении двух лиц, с особой жестокостью (ч. 2 ст.117 УК РФ) и пособничестве истязанию (ч.5 ст.33, ч.2 ст.117 УК РФ). В отношении еще двоих фигурантов уголовные дела выделены в отдельные производства.

По данным следствия, в начале января 2025 года один из фигурантов, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, поссорился с двумя девушками. Он решил их наказать с помощью четырех друзей. Вечером 3 января 2025 года фигуранты похитили двух участниц конфликта и двух их несовершеннолетних подруг, которых вывезли на автомобиле «ВАЗ-2114» на автомойку по улице Карла Маркса. Там на протяжении нескольких часов раздетых девушек избивали, обливали водой и моющими химическими средствами. Издевательства они записали на телефон. Позже похищенных девушек отпустили.

Родители пострадавших обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого следователи выявили целую преступную группу, занимающуюся вымогательствами. Так, в августе 2023 года был похищен 20-летний местный житель. Его затолкали в багажник и увезли в неизвестном направлении, где его избили и требовали от него имущество. По версии следствия, 2 декабря 2024 года преступники похитили юношу и девушку, которых увезли на автомойку, где избили. Потом пострадавших перевезли на квартиру, откуда отпустили не следующий день. Поводом стали «претензии имущественного характера». Оба эпизода фигурируют в других уголовных делах, которые еще расследуются.

Личности обвиняемых в СКР не раскрыли. Ранее сообщалось, что в преступную группу входило около 15 человек, включая несовершеннолетних. Ее лидером считается Александр Лачугин. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека организованной группой в отношении несовершеннолетних) и п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Кроме того, в группу, похищавшую людей и вымогавшую деньги, входил бывший инспектор ГИБДД. Следствие установило, что он избил нескольких несовершеннолетних потерпевших в безлюдных местах и на автомойке. Кроме того, экс-полицейский передавал служебную информацию главарю группы, помогая ему скрываться от правоохранителей более полугода (его задержали в июле 2025 года).

Артем Путилов