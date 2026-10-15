Средняя зарплата в Калининградской области за год выросла на 9,4%
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций Калининградской области в июле 2026 года составила 87 642,5 рубля. За год показатель увеличился на 9,4%, однако по сравнению с июнем снизился на 2,9%. Такие данные приводит Калининградстат.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом изменения потребительских цен, в июле составила 102,7% от уровня аналогичного месяца прошлого года и 96,5% от показателя июня 2026-го.
За январь—июль среднемесячная номинальная зарплата в регионе достигла 83 748,4 рубля. Это на 11,9% больше, чем за семь месяцев 2025 года. Реальная заработная плата за этот период составила 104,9% от прошлогоднего уровня.
Самые высокие доходы в январе—июле получали работники финансовой и страховой сферы. Их среднемесячная зарплата составила 155 672,3 рубля — на 85,9% выше среднеобластного показателя.
Выше среднего также оплачивался труд специалистов в сфере добычи полезных ископаемых: их зарплаты достигали 148,8% от среднеобластного уровня. В сфере информации и связи показатель составил 141,7%, в профессиональной, научной и технической деятельности — 120,1%.
Наиболее низкие зарплаты относительно среднего уровня по региону зафиксировали у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 71,8%. В административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах показатель составил 65,6%, а в сфере операций с недвижимостью — 61,5% от среднеобластной зарплаты.