Петербургские «Силовые машины» нарастят выпуск газовых турбин в следующем году

«Пока, предварительно, мы понимаем потребность в газовых машинах, она у нас на следующий год законтрактована и составит восемь машин. Это контракты предыдущих лет. И мы должны продолжать закрывать потребность в паровых машинах, там тоже планы очень четко расписаны. И по паровым, и по газовым турбинам план очень хороший»,— заявил Алексей Подколзин.