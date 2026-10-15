Петербургские «Силовые машины» нарастят выпуск газовых турбин в следующем году
Петербургское АО «Силовые машины» сократило отставание по поставкам энергетического оборудования. В 2027 году компания планирует выпустить восемь газовых турбин для электростанций. Об этом сообщил глава предприятия Алексей Подколзин на полях форума «Российская энергетическая неделя — 2026», пишет ТАСС.
По словам руководителя компании, несколько газовых турбин уже отгрузили заказчикам. Теперь предприятие намерено продолжить выполнение обязательств по оставшимся контрактам и не допустить нового отставания.
«Пока, предварительно, мы понимаем потребность в газовых машинах, она у нас на следующий год законтрактована и составит восемь машин. Это контракты предыдущих лет. И мы должны продолжать закрывать потребность в паровых машинах, там тоже планы очень четко расписаны. И по паровым, и по газовым турбинам план очень хороший»,— заявил Алексей Подколзин.
Глава «Силовых машин» также отметил, что на фоне снижения спроса в энергетике компания осторожно подходит к новым инвестициям и сосредоточена на выполнении уже заключенных договоров.
В 2026 году предприятие планирует выпустить семь газовых и 14 паровых турбин.