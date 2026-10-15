В Кургане в ДТП пострадали четыре человека

Авария произошла вечером 14 октября около дома №27 на улице Красина. По предварительным данным, 48-летний водитель Lexus на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Hyundai Creta под управлением 25-летнего водителя. Машины столкнулись, и первое транспортное средство отбросило на 43-летнюю горожанку, находившуюся на тротуаре. В результате ДТП оба водителя получили травмы. Пассажирке 19 лет второго автомобиля назначено амбулаторное лечение, пешехода госпитализировали.