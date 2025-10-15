Бюджет Нижегородской области на 2026 год сформирован с дефицитом 22 млрд рублей

Доходная часть бюджета Нижегородской области на 2026 год составит 294,9 млрд руб. без учета целевых федеральных средств. Расходы спрогнозированы в размере 316,8 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам «нулевого» чтения бюджета.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Бюджет отражает общую макроэкономическую ситуацию, характерную как для страны в целом, так и для большинства регионов»,— отметил глава региона. По его словам, часть ранее планировавшихся расходов бюджета могут быть сдвинуты на 2027/28 годы.

В 2026 году региональные власти ожидают снижения ВРП на 1% при сохранении текущей кредитно-денежной политики профильных ведомств или небольшой рост (+2%) при ее смягчении.

Андрей Репин