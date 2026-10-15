Предполагаемый исполнитель убийства вице-мэра Новосибирска отправился на СВО

По делу об убийстве чиновника следствие привлекло создателя преступной организации, авторитетного бизнесмена Александра Трунова (Трун) и трех бывших участников его банды. Сергей Камарницкий, согласно материалам дела, разрядил автоматный рожок в чиновничью «Волгу», Ринат Ганеев исполнял роль водителя киллера. Виталий Зайцев во время покушения наблюдал за окружающей обстановкой, а затем распилил на части и утопил в Оби автомат Калашникова, из которого был застрелен вице-мэр. По версии следствия, чиновник, занимавшийся реформированием муниципального вещевого рынка, якобы обещал «труновским» ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал, за что и поплатился жизнью.